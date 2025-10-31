Ричмонд
Newsweek: США закрыли воздушное пространство вблизи Пуэрто-Рико

По данным издания, подобная мера может свидетельствовать о возможной подготовке ВВС США к нанесению ударов по территории Венесуэлы.

Источник: Аргументы и факты

Соединенные Штаты закрыли воздушное пространство вблизи Пуэрто-Рико. Об этом сообщает издание Newsweek.

По данным издания, подобная мера может свидетельствовать о возможной подготовке ВВС США к нанесению ударов по территории Венесуэлы.

Ранее аналитики Newsweek отмечали усиление активности американских военно-морских сил в Карибском бассейне. Спутниковые снимки показывают, что авианосцы «Иводзима» и «Грейвли» находятся на расстоянии, позволяющем наносить удары по Венесуэле.

Между тем президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не рассматривает нанесение ударов по Венесуэле.

