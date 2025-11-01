Беларусь ответила на действия Литвы: введены ограничения для грузовиков с литовской регистрацией

Это решение стало ответом на действия литовской стороны, которая неоднократно без предварительных уведомлений закрывала пункты пропуска на границе. Такие меры привели к массовым изменениям маршрутов для белорусских и других перевозчиков, которые начали использовать белорусско-польское и белорусско-латвийское направления, что вызвало значительные заторы на этих участках.