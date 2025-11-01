Беларусь ответила на действия Литвы: введены ограничения для грузовиков с литовской регистрацией

Согласно постановлению, подписанному Премьер-министром Александром Турчиным, грузовые автомобили, тягачи и прицепы литовской регистрации не могут пересекать белорусско-литовский участок границы.
Это решение стало ответом на действия литовской стороны, которая неоднократно без предварительных уведомлений закрывала пункты пропуска на границе. Такие меры привели к массовым изменениям маршрутов для белорусских и других перевозчиков, которые начали использовать белорусско-польское и белорусско-латвийское направления, что вызвало значительные заторы на этих участках.
Правительство Беларуси утверждает, что принятая мера является соразмерной и оправданной, направленной на защиту интересов добросовестных участников внешнеэкономической деятельности от последствий односторонних решений литовских властей.
Позднее Государственный таможенный комитет Беларуси отреагировал на сегодняшнее постановление Правительства.
По данным ГТК, Литва в одностороннем порядке неоднократно закрывала пункты пропуска. После первого инцидента 22 октября последовали три необоснованных ограничения, и действующий режим закрытия продлен до 01:00 1 декабря 2025 года.
В результате этих мер на территории Беларуси оказались заблокированы около 5 тысяч литовских тягачей и прицепов, которые смогут пересечь границу только после ее открытия литовскими властями.
Ранее большинство литовских перевозчиков для въезда в Беларусь использовали альтернативные пункты пропуска. После закрытия границы с Литвой и их массового перехода на белорусско-польское и белорусско-латвийское направления на этих участках образовались серьезные заторы. Это привело к многокилометровым очередям, длительным простоям белорусских и транзитных перевозчиков, значительным экономическим потерям и срыву графиков поставок.