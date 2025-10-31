CNN: Пентагон одобрил поставку Киеву ракет Tomahawk

Военное министерство Соединенных Штатов дало зеленый свет Белому дому на поставку Киеву крылатых ракет Tomahawk, сообщил телеканал CNN, ссылаясь на источники. Об этом информирует ТАСС.
В то же время подчеркивается, что окончательное решение остается за президентом США Дональдом Трампом.
По данным CNN, в Пентагоне полагают, что отправка Tomahawk Украине не окажет негативного влияния на арсеналы США.
