CNN: Пентагон одобрил поставку Киеву ракет Tomahawk

По данным CNN, в Пентагоне полагают, что отправка Tomahawk Украине не окажет негативного влияния на арсеналы США.

Военное министерство Соединенных Штатов дало зеленый свет Белому дому на поставку Киеву крылатых ракет Tomahawk, сообщил телеканал CNN, ссылаясь на источники. Об этом информирует ТАСС.

В то же время подчеркивается, что окончательное решение остается за президентом США Дональдом Трампом.

Ракеты «Томагавк»: что это за оружие и почему вокруг него так много разговоров
Символ «дальней руки» ВМС США, ракеты «Томагавк» оказались у всех на слуху из-за заявлений Дональда Трампа о возможной их передачи Киеву. Малозаметный профиль полета, точные навигационные контуры, десятилетия модернизаций — в материале разбираем, что собой представляет это оружие и на что оно способно.
