МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Россия не проиграет в конфликте на Украине, поскольку этот вопрос имеет для нее большое значение, заявил военный эксперт, офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в эфире YouTube-канала.
«Россияне признают, что без стратегического ядерного сдерживания война на Украине была бы совершенно другой, а именно с масштабным участием НАТО. И единственное, что сейчас удерживает НАТО, — это заявления России о том, что этот конфликт имеет для нее экзистенциальное значение. Они заявляют: “мы не проиграем”», — отметил он.
Эксперт также добавил, что Россия, принимая какое-либо политическое решение, «не действует спонтанно».
В последние годы Москва не раз выражала обеспокоенность беспрецедентной активностью НАТО у своих западных границ. Альянс наращивает силы и называет это «сдерживанием агрессии». В Кремле отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Президент Владимир Путин неоднократно подробно объяснял, что Россия не собирается нападать на страны НАТО, но западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.