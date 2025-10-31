Захарова назвала Романа Протасевича «белорусским партизаном»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала Романа Протасевича «белорусским партизанином».
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Протасевич, которого ранее считали оппозиционером, работает в национальной разведке. Позднее сам Протасевич подтвердил эту информацию корреспонденту ТАСС.
«Роман Протасевич подтвердил ТАСС, что является сотрудником белорусской разведки. Потому что белорусские партизаны», — написала Захарова в своем Telegram-канале.
Протасевич, один из создателей Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, был задержан 23 мая 2021 года в минском аэропорту вместе с гражданкой России Софьей Сапегой. Минский областной суд 3 мая 2023 года приговорил его к восьми годам лишения свободы, однако 16 мая того же года он был помилован Александром Лукашенко.