Захарова назвала Романа Протасевича «белорусским партизаном»

Протасевич, один из создателей Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, был задержан 23 мая 2021 года в минском аэропорту вместе с гражданкой России Софьей Сапегой. Минский областной суд 3 мая 2023 года приговорил его к восьми годам лишения свободы, однако 16 мая того же года он был помилован Александром Лукашенко.