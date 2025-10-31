Ричмонд
+17°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Захарова назвала Романа Протасевича «белорусским партизаном»

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Протасевич, которого ранее считали оппозиционером, работает в национальной разведке.

Источник: Аргументы и факты

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала Романа Протасевича «белорусским партизанином».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Протасевич, которого ранее считали оппозиционером, работает в национальной разведке. Позднее сам Протасевич подтвердил эту информацию корреспонденту ТАСС.

«Роман Протасевич подтвердил ТАСС, что является сотрудником белорусской разведки. Потому что белорусские партизаны», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Протасевич, один из создателей Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, был задержан 23 мая 2021 года в минском аэропорту вместе с гражданкой России Софьей Сапегой. Минский областной суд 3 мая 2023 года приговорил его к восьми годам лишения свободы, однако 16 мая того же года он был помилован Александром Лукашенко.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше