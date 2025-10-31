«Русские Витязи» показали высший пилотаж на авиашоу в Китае

«Русские витязи» в Китае. Видео © Telegram / Минобороны РФ.
«На Су-35с и Су-30см лётчики показали сверхманёвренные возможности истребителей и выполнили сложные фигуры высшего пилотажа. Среди наиболее эффектных элементов были “зеркало”, “колокол”, роспуск и проходы на малой высоте и предельно малой скорости», — сказано в тексте.
Ранее сообщалось, что экипажи дальних бомбардировщиков Ту-22М3 Воздушно-космических сил России провели запланированный полёт над нейтральными водами Балтийского моря. В течение более чем пятичасового пролёта, на отдельных участках, бомбардировщики сопровождались иностранными истребителями.
Самые значимые события без лишнего — в разделе «Главные новости» на Life.ru.