Келин: «Буревестник» и «Посейдон» изменят представления об обороне и наступлении

Разработанное Россией стратегическое оружие нового поколения, такое как ракеты «Буревестник» и подводный аппарат «Посейдон», может изменить общее представление об обороне. Об этом заявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин, комментируя прошедшие испытания российских вооружений.
«Оно изменит общее представление как об обороне, так и о наступлении», — отметил он в интервью телеканалу ITV.
Келин заявил, что разработка нового стратегического оружия стала ответом российской стороны на отмену Договора об ограничении систем противоракетной обороны, который являлся «краеугольным камнем» контроля за стратегическими вооружениями.
Ранее KP.RU сообщал о заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, что разработка новых систем, таких как «Буревестник», являются мерами реагирования России на дестабилизирующие действия НАТО.