На Украине обсуждают отсутствие Буданова на брифинге с Зеленским

У Кирилла Буданова и администрации Владимира Зеленского могут быть напряженные отношения из-за его вероятных политических амбиций.

Источник: Аргументы и факты

Руководителя главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова* не было на брифинге с Владимиром Зеленским и главой СБУ Василием Малюком*, пишет украинское издание «Страна».

«В соцсетях заметили этот момент и обсуждают, что было бы логичным, если докладывали оба», — сказано в публикации.

Отмечается, что ранее появилась информация о напряженных отношениях Кирилла Буданова и администрации Владимира Зеленского из-за его вероятных политических амбиций.

Ранее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что Андрей Ермак, глава офиса Владимира Зеленского, конфликтует с Кириллом Будановым.

* Внесены в РФ в перечень террористов и экстремистов.