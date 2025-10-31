Лукашенко жестко отреагировал на требования извиниться перед Литвой

«Буквально на следующий день после ночи, когда эти шарики полетели, американцы месседж нам прислали, что белорусы виноваты, что это случилось, и власти и Лукашенко должны немедленно извиниться перед Литвой», — рассказал он.
По словам президента, он «послал» американцев. Лукашенко добавил, что Белоруссия и лично он готовы извиниться, если будут виноваты.
«Вопрос в том, что им надо найти что-то, чтобы нас наклонить», — отметил он.
В воскресенье президент Литвы Гитанас Науседа предложил надолго закрыть границу с Белоруссией и ограничить транзит в Калининград якобы из-за нарушения воздушного пространства метеозондами. Литовская сторона ранее обосновывала приостановку пропуска автомобилей через КПП проникновением метеозондов, якобы несущих контрабандные сигареты.