Трамп заявил, что США проведут «некоторые тесты» по ядерным испытаниям

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американский президент Дональд Трамп заявил, что США будут проводить «некоторые тесты», рассуждая о возможности проведения ядерных испытаний. Об этом сообщает ТАСС.
Трамп заявил, что США не планируют нанесение ударов по Венесуэле.
«Скоро вы все узнаете, но мы собираемся проводить некоторые тесты», — заявил Трамп журналистам на борту своего самолета на пути из Вашингтона в Палм-Бич (штат Флорида).
«Но другие страны занимаются этим. Если они занимаются этим, то мы тоже будем», — добавил президент США. Он не стал уточнять, имеется ли в виду проведение Соединенными Штатами ядерных взрывов. Конкретно у Трампа спрашивали про то, возобновятся ли в США подземные ядерные испытания. «Я этого говорить не буду. Имею в виду: я знаю в точности, чем мы занимаемся и где», — ответил американский лидер, который 29 октября отдал директиву о возобновлении в США ядерных испытаний.
Между тем целый ряд американских неправительственных экспертов ставит под сомнение намерение администрации Трампа возобновить ядерные взрывы. Они указывают, что, во-первых, у США нет в этом никакой научной и технической необходимости. Во-вторых, на подготовку к взрывам ядерного полигона в штате Невада потребовалось бы, по оценкам специалистов, от нескольких месяцев до трех лет (в зависимости от типа испытаний). В-третьих, Трамп отдал распоряжение готовиться к испытаниям Пентагону, а не Министерству энергетики США, в ведении которого находится ядерный военный комплекс, в том числе полигон в Неваде. -0-