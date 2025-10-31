Трамп заявил, что США проведут «некоторые тесты» по ядерным испытаниям

«Но другие страны занимаются этим. Если они занимаются этим, то мы тоже будем», — добавил президент США. Он не стал уточнять, имеется ли в виду проведение Соединенными Штатами ядерных взрывов. Конкретно у Трампа спрашивали про то, возобновятся ли в США подземные ядерные испытания. «Я этого говорить не буду. Имею в виду: я знаю в точности, чем мы занимаемся и где», — ответил американский лидер, который 29 октября отдал директиву о возобновлении в США ядерных испытаний.