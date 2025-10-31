«Пошли на»: Лукашенко резко отреагировал на призывы извиниться перед Литвой

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе визита в Витебскую область раскритиковал требования США. По его словам, Вашингтон потребовал, чтобы Минск публично извинился перед Литвой за инцидент с метеозондами. Лукашенко заявил, что отверг эти претензии.
«Американцы месседж нам прислали, что белорусы виноваты, что это случилось, и власти и Лукашенко должны немедленно извиниться перед Литвой, притом публично за это. Я говорю: “Пошли на…” И так далее», — отметил белорусский лидер.
Глава государства пояснил, что переговоры с американцами идут тяжело. После пролета шаров он получил от них сообщение с обвинениями в адрес белорусских властей. Лукашенко отметил, что готов принести извинения только в случае доказанной вины, но ни своей, ни вины белорусского народа он не видит.
При этом Александр Лукашенко подчеркнул готовность к большой сделке с США. Также он указал, что будет отстаивать интересы белорусского народа в любых договоренностях.