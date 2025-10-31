«Я их послал»: Лукашенко рассказал о жестком разговоре с США

Глава белорусского государства признал, что зонды с сигаретами действительно запускали с территории респубблики, однако, по его словам, организовали эту схему сами литовцы, которых их же власти «толкнули на путь преступления», закрыв границы и лишив заработка. Он рассказал, что граждане Литвы нелегально проникали в Белоруссию, где закупали сигареты, а затем сами же перебрасывали их через границу на воздушных шарах.