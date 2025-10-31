«Я их послал»: Лукашенко рассказал о жестком разговоре с США

Президент Бклоруссии Александр Лукашенко раскрыл подоплеку скандала с метеозондами, переносившими сигареты в Литву, и заявил, что получил от американцев требование публично извиниться. Как передает БЕЛТА, по словам Лукашенко, он ответил на это требование в крайне резкой форме.
«Открою секрет: мы с американцами ведем переговоры. И буквально на следующий день после ночи, когда эти шарики полетели, американцы месседж нам прислали, что власти и Лукашенко должны немедленно извиниться перед Литвой, притом публично. Я говорю: “Пошли вы…” Ну и так далее», — рассказал президент.
Глава белорусского государства признал, что зонды с сигаретами действительно запускали с территории респубблики, однако, по его словам, организовали эту схему сами литовцы, которых их же власти «толкнули на путь преступления», закрыв границы и лишив заработка. Он рассказал, что граждане Литвы нелегально проникали в Белоруссию, где закупали сигареты, а затем сами же перебрасывали их через границу на воздушных шарах.
«Какие к нам претензии? То, что мы продали литовцам сигареты? Продали. Это законно», — заявил Лукашенко, добавив, что не видит вины белорусской стороны. Единственное, что его беспокоит в этой ситуации, — это угроза для гражданской авиации. По его мнению, вся история используется Западом как очередной повод, чтобы «нас с россиянами додавить».
