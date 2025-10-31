Ричмонд
+18°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жителям Эстонии в 2026 году придется платить за энергетическую независимость

Эстонская государственная энергетическая компания Elering установила плату за балансирующую мощность в размере 3,73 евро за мегаватт-час. Взиматься она будет с января 2026 года как с потребителей, так и с производителей электроэнергии.

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Потребители электроэнергии Эстонии в 2026 году вынуждены будут платить за энергетическую независимость. Об этом сообщают эстонские СМИ.

Эстонская государственная энергетическая компания Elering установила плату за балансирующую мощность в размере 3,73 евро за мегаватт-час. Взиматься она будет с января 2026 года как с потребителей, так и с производителей электроэнергии.

«Этот платеж можно назвать ценой энергетической независимости после выхода из системы, контролируемой Россией», — подчеркнул председатель правления Elering Калле Килк.

В феврале страны Балтии синхронизировали свои электроэнергетические сети с ЕС и одновременно вышли из единой энергосистемы Беларуси, России, Эстонии, Литвы и Латвии (БРЭЛЛ).-0-