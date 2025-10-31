Жителям Эстонии в 2026 году придется платить за энергетическую независимость

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Потребители электроэнергии Эстонии в 2026 году вынуждены будут платить за энергетическую независимость. Об этом сообщают эстонские СМИ.
Эстонская государственная энергетическая компания Elering установила плату за балансирующую мощность в размере 3,73 евро за мегаватт-час. Взиматься она будет с января 2026 года как с потребителей, так и с производителей электроэнергии.
«Этот платеж можно назвать ценой энергетической независимости после выхода из системы, контролируемой Россией», — подчеркнул председатель правления Elering Калле Килк.
В феврале страны Балтии синхронизировали свои электроэнергетические сети с ЕС и одновременно вышли из единой энергосистемы Беларуси, России, Эстонии, Литвы и Латвии (БРЭЛЛ).-0-