Лукашенко «послал» США за требование извиниться перед Литвой

«Открою секрет: мы с американцами ведем переговоры. По-разному, тяжело идут эти переговоры», — рассказал Лукашенко во время рабочей поездки в Витебскую область.
По его словам, сразу после инцидента с запуском зондов американская сторона направила сообщение о том, что белорусы несут ответственность за произошедшее. Они также потребовали немедленных публичных извинений от властей и от самого Лукашенко.
«Я говорю: “Пошли на…” И так далее», — заявил Лукашенко.
Лукашенко отметил, что Белоруссия и он лично готовы извиниться только в случае вины. Президент упомянул о том, что в ответ на жалобы Литвы американцы направили ему письмо с просьбой о извинениях.
«Если я в чем-то виноват, если виноват, исходя из этого, я готов извиниться. Но я не вижу своей вины, я не вижу вины наших людей», — добавил Лукашенко.
Как сообщал Life.ru, Литва ввела временное закрытие двух пограничных пунктов с Белоруссией. Одновременно с этим, аэропорт Вильнюса прекратил обслуживание рейсов на тот же срок. Причиной стали неопознанные летающие объекты на территории Литвы.
