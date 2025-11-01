Восемь депутатов от PAS отказались от мандатов в парламенте

Таким образом, Михай Попшой уходит из парламента и остается в должности министра иностранных дел. Владимир Боля также остается министром инфраструктуры и регионального развития. Дан Перчун продолжит возглавлять Министерство образования и исследований. Людмила Катлабуга вновь возглавит Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности. Эмиль Чебан также отказался от мандата депутата, так как был назначен министром здравоохранения.