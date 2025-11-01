Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Восемь депутатов от PAS отказались от мандатов в парламенте

Часть депутатов, отказавшихся от мест в парламенте Молдовы переходят на работу в правительство.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 31 окт — Sputnik. Восемь депутатов, прошедших в парламент по спискам партии «Действие и солидарность» (PAS), отказались от мандатов.

Таким образом, Михай Попшой уходит из парламента и остается в должности министра иностранных дел. Владимир Боля также остается министром инфраструктуры и регионального развития. Дан Перчун продолжит возглавлять Министерство образования и исследований. Людмила Катлабуга вновь возглавит Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности. Эмиль Чебан также отказался от мандата депутата, так как был назначен министром здравоохранения.

Также покидают парламент Дорин Речан и Артур Мижа, которые ранее объявили о прекращении любой политической деятельности в Молдове.

Отказался от мандата депутата и Нику Попеску после того, ка ранее в пятницу был назначен указом президента специальным эмиссаром Молдовы по европейским делам и стратегическому партнерству.

Все депутаты подали прошение об отставке, начиная с 1 ноября 2025 года.

В пресс-службе законодательного органа Молдовы сообщили, что, в соответствии с законом О статусе депутата, вакантные мандаты будут заняты следующими участниками списка партии «Действие и солидарность», указанном при регистрации политформирования в ЦИК перед выборами. Это Игорь Талмазан, Анжела Мунтяну-Пожога, Вероника Купча, Вероника Бричаг, Лилиана Гросу, Александр Трубка, Георге Иким и Валериу Карцын.

Утвердить мандаты новых депутатов должен Конституционный суд Молдовы по запросу Центральной избирательной комиссии.