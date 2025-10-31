Ричмонд
+18°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гутерреш: удары США по лодкам в Карибском море нарушают международное право

Ранее в пятницу верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил, что подобные удары противоречат международному гуманитарному праву.

Источник: Аргументы и факты

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш считает, что удары США по лодкам, якобы перевозившим наркотики в Карибском море, нарушают международное гуманитарное право. Об этом сообщил его представитель Стефан Дюжаррик.

Ранее в пятницу верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил, что подобные удары противоречат международному гуманитарному праву. Кроме того, он призвал США прекратить их и принять меры для предотвращения внесудебных наказаний.

На брифинге журналисты спросили Дюжаррика, разделяет ли генсек заявление Тюрка.

«Разделяет», — ответил представитель.

На уточняющий вопрос о том, считает ли Гутерреш, что действия США нарушают Устав ООН, Дюжаррик отметил, что «любые действия государств-членов должны полностью соответствовать Уставу».

Ранее сообщалось, что США закрыли воздушное пространство вблизи Пуэрто-Рико.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше