Гутерреш: удары США по лодкам в Карибском море нарушают международное право

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш считает, что удары США по лодкам, якобы перевозившим наркотики в Карибском море, нарушают международное гуманитарное право. Об этом сообщил его представитель Стефан Дюжаррик.
Ранее в пятницу верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил, что подобные удары противоречат международному гуманитарному праву. Кроме того, он призвал США прекратить их и принять меры для предотвращения внесудебных наказаний.
На брифинге журналисты спросили Дюжаррика, разделяет ли генсек заявление Тюрка.
«Разделяет», — ответил представитель.
На уточняющий вопрос о том, считает ли Гутерреш, что действия США нарушают Устав ООН, Дюжаррик отметил, что «любые действия государств-членов должны полностью соответствовать Уставу».
Ранее сообщалось, что США закрыли воздушное пространство вблизи Пуэрто-Рико.