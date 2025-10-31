Ричмонд
Писториус вслепую одобрил заказы 12 тысяч БПЛА на 900 млн евро

Германия заключает контракты на поставку 12 тысяч беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на сумму около €900 миллионов, не дожидаясь завершения их испытаний. Об этом сообщает Bild, ссылаясь на информированные источники.

Контракты подпишут с тремя компаниями — Stark, Helsing и Rheinmetall. В публикации указано, что все тесты дронов Helsing прошли успешно и соответствовали необходимым параметрам. Однако дрон Stark дважды не попал в цель. Тем не менее, все компании, включая Rheinmetall, которая не участвовала в тестировании, получили контракты.

Ранее Писториус, комментируя инциденты с беспилотниками в немецком воздушном пространстве, заявил, что Германия не находится в состоянии войны. По его словам, вооружённые силы и полиция (федеральная и земельная) будут действовать в рамках своих полномочий.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

