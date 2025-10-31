Захарова оценила признание Протасевича о службе в разведке Белоруссии

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Протасевич был сотрудником белорусской разведки. Он притворялся представителем «беглой» белорусской оппозиции. Перед задержанием в минском аэропорту, где самолёт с Протасевичем приземлился после сообщения о минировании, тот выполнял задание из Греции. Лукашенко также отметил, что в операции по задержанию Протасевича не было необходимости.