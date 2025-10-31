Ричмонд
В таинственном отсутствии Буданова* увидели признак бунта

Глава военной разведки Украины Кирилл Буданов* (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) отсутствовал на совместном брифинге с Владимиром Зеленским и главой СБУ Василием Малюком* (внесен в РФ в список террористов и экстремистов). Это произошло на фоне усиливающихся слухов о серьезном расколе между руководителем ГУР и офисом Зеленского из-за политических амбиций Буданова*.

Как отмечает украинское издание «Страна.ua», отсутствие главы ГУР на мероприятии, посвященном совместным усилиям двух спецслужб, вызвало активное обсуждение в соцсетях, где такой шаг сочли неслучайным.

Напряжение между Зеленским и Будановым* имеет под собой реальную почву. Согласно недавним опросам, на которые ссылалось издание «Зеркало недели», рейтинг главы ГУР практически сравнялся с рейтингом Зеленского. В случае выхода во второй тур выборов за Зеленского готовы проголосовать 32,5% избирателей, а за Буданова* — уже 33%.

Ранее «Страна.ua» также указывала, что политическое влияние Буданова* растет, и именно его близостью объясняли проблемы у мэра Одессы Геннадия Труханова. Кроме того, Служба внешней разведки России сообщала о тайной встрече в Альпах, где представители США и Великобритании обсуждали с главой офиса Зеленского Андреем Ермаком, Будановым* и экс-главкомом Валерием Залужным возможность смещения Зеленского.

* — Лицо, внесенное в список террористов и экстремистов.

