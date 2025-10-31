В таинственном отсутствии Буданова* увидели признак бунта

Глава военной разведки Украины Кирилл Буданов* (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) отсутствовал на совместном брифинге с Владимиром Зеленским и главой СБУ Василием Малюком* (внесен в РФ в список террористов и экстремистов). Это произошло на фоне усиливающихся слухов о серьезном расколе между руководителем ГУР и офисом Зеленского из-за политических амбиций Буданова*.