Роман Протасевич подтвердил слова президента Беларуси Александра Лукашенко о том, что является сотрудником белорусской разведки

Роман Протасевич подтвердил слова президента Александра Лукашенко о том, что он является сотрудником белорусской разведки. Об этом Протасевич сообщил во время беседы с обозревателем издания «СБ. Беларусь сегодня» Людмилой Гладкой. Фрагмент видео представлен в ее телеграм-канале.
«На самом деле, истории, наверное, даже больше, чем я хотел бы рассказать. Я подтверждаю слова Александра Григорьевича. Но, как вы сами понимаете, на данный момент это все, что я могу сказать. Сейчас и информационный шум большой поднялся, разумеется, и сама ситуация, наверное, на данный момент пока не предрасполагает для каких-то детальных и развернутых интервью», — сказал в своем комментарии Протасевич.
Напомним, 31 октября Александр Лукашенко во время посещения Витебской области заявил, что Роман Протасевич является сотрудником белорусской разведки. Он напомнил ситуацию весны 2021 года, когда против «Белавиа» были введены санкции. Поводом для этого послужило задержание оппозиционера Романа Протасевича вместе с его на тот момент девушкой Софией Сапега.
— Долго рассказывать не буду. Протасевич — это сотрудник нашей разведки. Нам надо было его задерживать? А вот вопрос, почему они (рейс Ryanair. — Ред.) в Вильнюс летели, там не сели, а развернулись и в Минск прилетели, сели после звонка, что у них на борту там какая-то взрывчатка… — заметил Лукашенко.
Он добавил, что самолет летел в Вильнюс, но развернулся, прилетел и совершил посадку в Минске:
— Я говорю: «Ну что, проводите операцию, он же под прикрытием работал этих беглых. Проводите операцию как следует».
Президент раскрыл подробности про задержание Протасевича:
— Пришлось нам операцию проводить по его задержанию. Хотя нам не нужно было его задерживать. Он приехал в Грецию, его туда вызвали, он доложил разведчикам все, что нас интересовало, получил задание и летел обратно. Туда, где работал, через Вильнюс. Нас обвинили в том, что мы задержали оппозиционера. А он не наш оппозиционер. Мы не задерживали оппозиционера. Вот ввели санкции.
