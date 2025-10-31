Newsweek: США направили десантный корабль к венесуэльской авиабазе

Десантный корабль USS Iwo Jima и сопровождающие его суда находятся примерно в 200 километрах от венесуэльского острова Ла-Орчила, что ставит их в пределах досягаемости для потенциальных военных операций, сообщает издание Newsweek со ссылкой на спутниковые снимки.
По информации издания, USS Iwo Jima и эсминцы типа «Арли Берк», сопровождающие его, движутся на запад после того, как были зафиксированы у берегов Гренады в последние дни.
В настоящий момент корабли расположены примерно в 124 милях (около 200 километров) от Ла-Орчилы, где находятся одна из ключевых авиабаз страны и радиолокационные комплексы.
Newsweek подчеркивает, что при таком сближении суда оказываются в пределах оперативной досягаемости для проведения морских десантных операций или точечных ударов.
Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что не планирует наносить удары по Венесуэле, передавало агентство Reuters.