Newsweek: США направили десантный корабль к венесуэльской авиабазе

Десантный корабль USS Iwo Jima и сопровождающие его суда находятся примерно в 200 километрах от венесуэльского острова Ла-Орчила, что ставит их в пределах досягаемости для потенциальных военных операций, сообщает издание Newsweek со ссылкой на спутниковые снимки.