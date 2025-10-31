Орбан выступил сразу против всех сторонников Украины

Орбан предупредил, что европейские лидеры недооценивают риски своих действий. Он отметил, что они не понимают опасности текущей политики и играют с огнем. Венгерский премьер-министр констатировал, что сегодня Европа движется к войне, что требует немедленного пересмотра курса поддержки Киева со стороны западных стран.