Орбан резко раскритиковал сторонников Украины.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что европейские лидеры, поддерживающие Киев, подталкивают Европу к военному конфликту. Об этом он сообщил 31 октября 2025 года в эфире радиостанции Kossuth. По словам венгерского премьера, такая политика может привести континент к катастрофическим последствиям.
«Тот, кто поддерживает Украину, поддерживает войну», — заявил Орбан, добавив, что Евросоюз намерен оказывать помощь Киеву за счет бюджетов европейских стран, поскольку «у самого Брюсселя денег нет». Венгерский политик провел параллели между нынешней ситуацией в Европе и событиями, предшествовавшими Первой и Второй мировым войнам, подчеркнув серьезность момента.
Орбан предупредил, что европейские лидеры недооценивают риски своих действий. Он отметил, что они не понимают опасности текущей политики и играют с огнем. Венгерский премьер-министр констатировал, что сегодня Европа движется к войне, что требует немедленного пересмотра курса поддержки Киева со стороны западных стран.
Позиция Москвы по этому вопросу остается неизменной: Россия считает, что поставки вооружений Украине препятствуют урегулированию конфликта и напрямую вовлекают страны НАТО в противостояние. Глава российского МИД Сергей Лавров ранее подчеркивал, что любые грузы с оружием для Украины станут законной целью для России.