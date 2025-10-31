Новый кабмин Чехии поддержал членство страны в ЕС и НАТО

ПРАГА, 31 окт — РИА Новости. Приверженность Чехии прозападной ориентации и членству в ЕС и НАТО, а также отказ от перехода страны к евровалюте носят ключевой характер во внешнеполитической деятельности будущего нового правительства республики, формируемого по результатам состоявшихся 3—4 октября парламентских выборов, сообщило в пятницу вечером Чешское ТВ со ссылкой на имеющийся в его распоряжении проект программного заявления кабмина, отправленный в этот же день президенту страны Петру Павелу.