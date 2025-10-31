Ричмонд
Новый кабмин Чехии поддержал членство страны в ЕС и НАТО

Новый кабмин Чехии поддержал членство страны в ЕС и НАТО и сохранение нацвалюты.

Источник: © РИА Новости

ПРАГА, 31 окт — РИА Новости. Приверженность Чехии прозападной ориентации и членству в ЕС и НАТО, а также отказ от перехода страны к евровалюте носят ключевой характер во внешнеполитической деятельности будущего нового правительства республики, формируемого по результатам состоявшихся 3—4 октября парламентских выборов, сообщило в пятницу вечером Чешское ТВ со ссылкой на имеющийся в его распоряжении проект программного заявления кабмина, отправленный в этот же день президенту страны Петру Павелу.

«Партии формирующейся правящей коалиции, в состав которой входит выигравшее выборы движение ANO (“Акция недовольных граждан”), а также движения SPD (“Свобода и прямая демократия”) и “Автомобилисты”, направили в пятницу президенту республики Петру Павелу проект программного заявления кабмина, в котором ключевой акцент во внешнеполитической сфере делается на безусловной приверженности страны прозападной ориентации и членству в Евросоюзе и НАТО. В документе также подтверждается сохранение национальной валюты — чешской кроны», — говорится в сообщении.

При этом в документе уточняется, что ЕС «не имеет права навязывать государствам-членам решения, нарушающие их внутренний суверенитет».

Во внешнеполитической сфере новый кабмин также намерен восстановить тесные отношения со странами Вышеградской группы (Чехия, Польша, Словакия и Венгрия — V4). В документе также содержится обещание ввести институт общенационального референдума.

«В то же время мы чётко оговариваем, что вопрос членства Чешской Республики в ЕС и НАТО не будет предметом референдума», — говорится в документе.

Одним из приоритетов в сфере безопасности будет дальнейшее укрепление национальной армии, в частности, создание надежной системы ПВО. Кабмин намерен также провести аудит управления финресурсами и закупками и разработать новую концепции строительства армии до 2035 года.

Программное заявление правительства в понедельник будет предметом обсуждения на встрече президента Петра Павела и лидера ANO Андрея Бабиша, в этот же день оно будет подписано лидерами движений ANO, SPD и «Автомобилисты», а затем представлено общественности. Также в понедельник начнется первая сессия нового состава нижней палаты парламента страны.

