Захарова иронично отреагировала на признание Протасевича о сотрудничестве с разведкой: «Белорусские партизаны»

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова с иронией отреагировала на признание Романа Протасевича о сотрудничестве с разведкой Республики Беларусь.
«Потому что белорусские партизаны», — написала дипломат в личном Telegram-канале.
Ранее KP.RU сообщал, что президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе визита в Витебскую область озвучил правду о Романе Протасевиче, который ранее был помилован и исключен из списков террористов республики.
Белорусский лидер заявил, что Протасевич изначально работал на службы разведки страны. Лукашенко также рассказал, что перед якобы задержанием в аэропорту Минска он следовал на задание из Греции. Операция была проведена из-за работы Протасевича под прикрытием.