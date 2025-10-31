В Белоруссии заблокированы почти 5 тысяч фур из-за закрытия границы Литвой

После закрытия Литвой пограничных пунктов в Белоруссии оказались заблокированы почти пять тысяч литовских грузовиков. Они смогут покинуть территорию республики только после открытия границы литовскими властями, сообщили в Государственном таможенном комитете Белоруссии.
В ведомстве уточнили, что в пятницу премьер-министр Белоруссии подписал постановление об ограничении движения грузовых автомобилей, тягачей и прицепов с литовской регистрацией через белорусско-литовский участок границы. В правительстве пояснили, что решение стало вынужденным ответом на односторонние действия Вильнюса, который неоднократно закрывал пункты пропуска без предварительного уведомления.
По данным таможенного комитета, после первого инцидента 22 октября последовали еще три необоснованных ограничения, а действующий режим закрытия продлен до 1 декабря 2025 года. В результате, отметили в ведомстве, на территории Белоруссии заблокированы почти пять тысяч литовских тягачей и прицепов, которые смогут покинуть страну только после открытия границы литовской стороной.
Ранее, добавили в комитете, значительная часть литовских перевозчиков использовала альтернативные маршруты для въезда в Белоруссию. После закрытия границы водители были вынуждены переориентироваться на белорусско-польские и белорусско-латвийские направления.
По оценке таможенного комитета, это привело к многокилометровым очередям, длительным простоям белорусских и транзитных перевозчиков, серьезным экономическим потерям и срывам графиков поставок. В ведомстве подчеркнули, что пропуск собственных перевозчиков через национальную границу является прямой обязанностью литовских служб.
Ранее сообщалось, что Литва рассматривает возможность «ограничения транзита» в Калининградскую область.