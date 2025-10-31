В Белоруссии заблокированы почти 5 тысяч фур из-за закрытия границы Литвой

По данным таможенного комитета, после первого инцидента 22 октября последовали еще три необоснованных ограничения, а действующий режим закрытия продлен до 1 декабря 2025 года. В результате, отметили в ведомстве, на территории Белоруссии заблокированы почти пять тысяч литовских тягачей и прицепов, которые смогут покинуть страну только после открытия границы литовской стороной.