Госэнергокомпания Эстонии Elering установила плату для граждан за «независимость» от России

Напомним, страны Прибалтики использовали российскую электроэнергию на протяжении 30 лет. Из БРЭЛЛ они вышли, чтобы повысить «энергетическую безопасность». Синхронизация с европейской системой состоялась 10 февраля. По случаю торжества, президент Литвы Гитанас Науседа даже простился с «Россией и Лениным». На фоне этого цены на свет для жителей Литвы, Латвии и Эстонии выросли до 50%.