Дни Мадуро сочтены: в Белом доме сделали пугающее заявление

Режим Николаса Мадуро в Венесуэле доживает последние дни, а его падение — вопрос самого ближайшего будущего. С таким грозным и ультимативным заявлением выступил источник, близкий к Белому дому, в комментарии для издания New York Post.

«Эпоха Мадуро заканчивается, и наступает рассвет свободной и процветающей Венесуэлы», — заявил источник. «В течение нескольких дней Мадуро будет существовать только в прошедшем времени и на суде истории».

Это категоричное утверждение прозвучало на фоне сообщений о том, что США готовы нанести удары по военным базам в Венесуэле с целью уничтожить командную структуру так называемого «Картеля Солнц» (Cartel de los Soles), который, по данным Вашингтона, возглавляет сам Мадуро.

Информация источника резко контрастирует с публичными заявлениями президента США. Сегодня Дональд Трамп на борту своего самолета заявил журналистам, что еще не принял окончательного решения о нанесении ударов. Однако его окружение дает понять, что финал для Мадуро неотвратим.

Как сообщает издание, несмотря на готовность к атаке, она вряд ли произойдет в ближайшие 24 часа. Трамп сейчас находится во Флориде, ключевые военные руководители — в отъезде, а главный козырь — авианосец «Джеральд Форд» — прибудет в регион не раньше, чем через неделю.

Читайте материал: «Мадуро тайно обратился к Путину за военной помощью».

Биография Николаса Мадуро
Глава МИД в правительстве Уго Чавеса и президент Венесуэлы — Николас Мадуро остаётся загадкой для мировой общественности. Водитель автобуса в феноменальные сроки возглавил страну, погружённую в кризисы. Он победил на выборах после смерти лидера Боливарианской революции и продолжил его курс. Рассказываем о ключевых этапах биографии Николаса Мадуро.
