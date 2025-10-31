Дни Мадуро сочтены: в Белом доме сделали пугающее заявление

Как сообщает издание, несмотря на готовность к атаке, она вряд ли произойдет в ближайшие 24 часа. Трамп сейчас находится во Флориде, ключевые военные руководители — в отъезде, а главный козырь — авианосец «Джеральд Форд» — прибудет в регион не раньше, чем через неделю.