Адам Смит: среди сторонников MAGA растет симпатия к Путину

Член Палаты представителей Конгресса США и участник комитета по вопросам Вооруженных сил Адам Смит заявил о растущем среди приверженцев движения MAGA неприязненным отношением к Украине и отсутствием доверия к Владимиру Зеленскому. Параллельно, по его словам, наблюдается рост симпатии к российскому президенту, Владимиру Путину.
«Первая проблема в MAGA-базе — это то, что Зеленский отказался “достать компромат” на Байдена, когда Трамп его просил. Это породило нежелание помогать Украине после возвращения Трампа в Белый дом», — заявил Смит на мероприятии Совета по международным отношениям в Нью-Йорке.
«Вторая проблема — часть республиканцев, как верно отметила Лиз Чейни, образуют “путинское крыло” партии… Некоторые в MAGA видят в нём союзника», — добавил он.
Смит отметил, что подобные тенденции оказывают влияние на политический курс администрации, однако сторонники поддержки Украины в Конгрессе напомнили Трампу о нежелательности войти в историю как лидер, сдавший позиции Украины.