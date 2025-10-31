Адам Смит: среди сторонников MAGA растет симпатия к Путину

«Первая проблема в MAGA-базе — это то, что Зеленский отказался “достать компромат” на Байдена, когда Трамп его просил. Это породило нежелание помогать Украине после возвращения Трампа в Белый дом», — заявил Смит на мероприятии Совета по международным отношениям в Нью-Йорке.