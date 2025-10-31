Конкуренты действующего мэра Нытвы: в округе развернулась борьба за пост главы муниципалитета

Должность окружного главы освободилась после того, как 20 августа Ринат Хаертдинов ушел в отставку по собственному желанию. Источники URA.RU еще в начале июля сообщали о возможных перестроениях в администрации. С сентября территорией с приставкой врио руководит Александр Попов. В политэлите региона уверены, что краевые власти будут поддерживать Косовских.