Симоньян рассказала, что вместе с Маском попала в список врагов свободы прессы

Главный редактор RT и журналист Маргарита Симоньян рассказала, что попала в список «врагов свободы прессы», составленный одиозной организацией «Репортеры без границ»*.
Симоньян также отметила, что вместе с ней в перечень попал американский предприниматель и миллиардер Илон Маск.
«Вместе с Илоном Маском попала в подборку “Врагов свободы прессы — 2025”. Написали на меня целое досье», — написала она в личном Telegram-канале.
Симоньян рассказала, что в этом списке ее называли «царицей кремлевской пропаганды», «смертельным оружием» которой является умение превращать государственную пропаганду в «медиашоу». Также главред RT сообщила, что организация упрекнула ее в оправдании преследования независимых журналистов и обвинениях в адрес Киева.
* внесена в перечень нежелательных организаций на территории России.