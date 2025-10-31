Симоньян рассказала, что вместе с Маском попала в список врагов свободы прессы

Симоньян рассказала, что в этом списке ее называли «царицей кремлевской пропаганды», «смертельным оружием» которой является умение превращать государственную пропаганду в «медиашоу». Также главред RT сообщила, что организация упрекнула ее в оправдании преследования независимых журналистов и обвинениях в адрес Киева.