Ричмонд
+18°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Симоньян рассказала, что вместе с Маском попала в список врагов свободы прессы

Маргарита Симоньян прокомментировала внесение в список «врагов свободы прессы», составленный «Репортерами без границ»*

Источник: Комсомольская правда

Главный редактор RT и журналист Маргарита Симоньян рассказала, что попала в список «врагов свободы прессы», составленный одиозной организацией «Репортеры без границ»*.

Симоньян также отметила, что вместе с ней в перечень попал американский предприниматель и миллиардер Илон Маск.

«Вместе с Илоном Маском попала в подборку “Врагов свободы прессы — 2025”. Написали на меня целое досье», — написала она в личном Telegram-канале.

Симоньян рассказала, что в этом списке ее называли «царицей кремлевской пропаганды», «смертельным оружием» которой является умение превращать государственную пропаганду в «медиашоу». Также главред RT сообщила, что организация упрекнула ее в оправдании преследования независимых журналистов и обвинениях в адрес Киева.

Ранее KP.RU сообщал, что Маргарита Симоньян с иронией ответила властям Украины на повестку в суд на 30 октября.

* внесена в перечень нежелательных организаций на территории России.

Узнать больше по теме
Маргарита Симоньян: биография журналистки и главного редактора RT
В сфере современных медиакоммуникаций РФ заметную роль играет ряд ключевых фигур, влияющих на информационную повестку. Среди них — Маргарита Симоньян, которая занимает руководящие должности в крупных медиаструктурах: собрали главное из ее биографии.
Читать дальше