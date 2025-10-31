Правительство Беларуси приняло ответные меры на закрытие Литвой границы

Указанная мера называется соразмерной и оправданной, но при этом — «вынужденным ответом на односторонние действия литовской стороны». В правительстве напомнили, о нескольких закрытий своих пунктов пропуска на границе с Беларусью без предварительных уведомлений. А затем Литва официально закрыла границу с республикой до 1 декабря 2025-го.