Правительство Беларуси приняло ответные меры на закрытие Литвой границы

Правительство Беларуси сообщило, что приняло ответные меры на закрытие Литвой границы.
«Движение грузовых автомобилей, тягачей и прицепов (полуприцепов) литовской регистрации ограничивается белорусско-литовским участком границы», — называют в Совмине суть постановления, подписанного 31 октября 2025 года премьер-министром Александром Турчиным.
Указанная мера называется соразмерной и оправданной, но при этом — «вынужденным ответом на односторонние действия литовской стороны». В правительстве напомнили, о нескольких закрытий своих пунктов пропуска на границе с Беларусью без предварительных уведомлений. А затем Литва официально закрыла границу с республикой до 1 декабря 2025-го.
В белорусском Совмине добавляют, что постановление защитит интересы белорусских и других добросовестных перевозчиков.
«После закрытия границы с Литвой и их массовой переориентации на белорусско-польское и белорусско-латвийское направления на этих участках возникли серьезные заторы», — напомнили в правительстве.
Ранее мы писали, что Польша готовится открыть два пункта пропуска на границе с Беларусью в ноябре.