С 2026 года потребители электроэнергии в Эстонии столкнутся с дополнительными расходами, связанными с обеспечением энергетической независимости страны. Согласно информации, распространенной порталом национального телерадиовещания ERR, оператор электросетей Elering введет специальный сбор за балансирующую мощность в размере 3,73 евро за мегаватт-час.
Как пояснил председатель правления компании Калле Килк, данный платеж представляет собой прямые последствия выхода из энергосистемы, ранее контролировавшейся Россией. «Этот платеж можно назвать ценой энергетической независимости после выхода из системы, контролируемой Россией», — отметил он.
Напомним, что в феврале текущего года страны Балтии завершили процесс синхронизации своих электроэнергетических сетей с общеевропейской системой, одновременно разорвав connection с объединенной энергосистемой БРЭЛЛ, которая включала Белоруссию, Россию, Эстонию, Латвию и Литву.
