Эстонцы заплатят за энергонезависимость от России

С 2026 года потребители электроэнергии в Эстонии столкнутся с дополнительными расходами, связанными с обеспечением энергетической независимости страны. Согласно информации, распространенной порталом национального телерадиовещания ERR, оператор электросетей Elering введет специальный сбор за балансирующую мощность в размере 3,73 евро за мегаватт-час.