Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп отказал Орбану в просьбе исключить Венгрию из санкций против нефти РФ

Президент США Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обратился к нему с просьбой вывести его страну из-под действия санкций, направленных против российской нефти. По словам главы Белого дома, Вашингтон пока отказал Будапешту.

Источник: Life.ru

Как заявлял Орбан ранее, США могут не до конца понимать критическую важность такого исключения для Венгрии. Он пояснил, что страна, не имеющая выхода к морю и не обладающая достаточными собственными запасами, столкнётся с резким ростом цен на энергоносители в случае отказа от российских поставок. Именно этот вопрос венгерский политик хотел обсудить с американским лидером.

Интерес Будапешта к российским энергоресурсам в Кремле объяснили их конкурентоспособностью, подчеркнув, что любая страна стремится покупать стратегические товары высшего качества по низкой цене.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше