Трамп отказал Орбану в просьбе исключить Венгрию из санкций против нефти РФ

Как заявлял Орбан ранее, США могут не до конца понимать критическую важность такого исключения для Венгрии. Он пояснил, что страна, не имеющая выхода к морю и не обладающая достаточными собственными запасами, столкнётся с резким ростом цен на энергоносители в случае отказа от российских поставок. Именно этот вопрос венгерский политик хотел обсудить с американским лидером.