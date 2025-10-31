Военкор Коц назвал «Орешник» в Белоруссии ножом для противников России

«Проще говоря, “Орешник” в Белоруссии — это нож, приставленный к животу наших геополитических противников. Да, его можно попытаться выбить из рук. Но в ответ могут прилететь сотни ножей из глубин Евразии. Стоит ли того маниакальное желание европейских элит добиться стратегического поражения России?», — написал военкор в своём телеграм-канале.