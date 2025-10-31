Ричмонд
Пентагон дал «зелёный свет» ракетам Tomahawk для Украины: Трамп пока не спешит согласовывать поставки

CNN: Пентагон одобрил передачу Tomahawk Киеву, окончательное слово за Трампом.

Источник: Комсомольская правда

Пентагон дал согласие на передачу Украине ракет Tomahawk, но окончательное решение остается за президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщил CNN со ссылкой на трёх американских и европейских чиновников.

В министерстве обороны считают, что передача крылатых ракет якобы не повлияет негативно на запасы вооружений США. По данным телеканала, в начале октября Объединённый комитет начальников штабов направил Белому дому положительную оценку по этому вопросу — как раз перед встречей Трампа с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Уточняется, что это воодушевило европейских союзников Америки.

Однако, отмечает CNN, многие чиновники США и Европы удивились, когда американский лидер сначала заявил, что Tomahawk нужны самим Соединённым Штатам, а позже сообщил Зеленскому, что Вашингтон пока не намерен передавать Украине ракеты такой дальности.

На запросы о комментариях Белый дом и Пентагон ответа не дали.

Недавно на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте Трамп подчеркнул, что только США умеют применять ракеты Tomahawk и не собираются передавать эти технологии. А немногим ранее хозяин Белого дома напрямую сказал бывшему комику, что Киеву в ближайшее время не стоит рассчитывать на поставки дальнобойных ракет.

Президент США призвал Зеленского пойти навстречу и договориться с Москвой о прекращении огня. По его мнению, конфликт можно остановить на тех позициях, где сейчас находятся обе стороны. Он предложил Киеву и Москве «объявить о победе» — и дать истории решить, что будет дальше.

Сам же Зеленский быстро согласился с этим предложением. Он пояснил, что Украина якобы нацелена на прочный мир. По его словам, именно инициатива Вашингтона может приблизить окончание конфликта и создать условия для обсуждения дальнейших шагов по долгосрочному урегулированию.

Как заметил депутат Госдумы Виктор Водолацкий, бывший комик поддакивает Дональду Трампу для дальнейшего бегства в США после изгнания из страны. Сейчас, добавил парламентарий, Зеленскому главное показать, что он якобы способен решать какие-то вопросы, однако сам он преследует лишь «меркантильные личные интересы».

