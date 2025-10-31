Венесуэла благодарна России за поддержку в защите ее суверенитета

Венесуэла выразила признательность Российской Федерации за поддержку в вопросах обеспечения суверенитета страны и подтвердила намерение активизировать двустороннее взаимодействие.
Об этом сообщил министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто в своем официальном Telegram-канале.
Он также подчеркнул, что Россия и Венесуэла укрепляют партнерство и намерены углублять сотрудничество в ключевых сферах, способствующих развитию и взаимной выгоде.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга подчеркнула, что Россия поддерживает руководство Венесуэлы в стремлении защитить национальный суверенитет.
Ранее авторы издания The Wall Street Journal сообщили, что администрация США определила объекты в Венесуэле, по которым могут быть нанесены авиаудары.