Венесуэла благодарна России за поддержку в защите ее суверенитета

Глава МИД республики Иван Хиль Пинто отметил, что Россия и Венесуэла укрепляют партнерство.

Источник: Аргументы и факты

Венесуэла выразила признательность Российской Федерации за поддержку в вопросах обеспечения суверенитета страны и подтвердила намерение активизировать двустороннее взаимодействие.

Об этом сообщил министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто в своем официальном Telegram-канале.

Он также подчеркнул, что Россия и Венесуэла укрепляют партнерство и намерены углублять сотрудничество в ключевых сферах, способствующих развитию и взаимной выгоде.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга подчеркнула, что Россия поддерживает руководство Венесуэлы в стремлении защитить национальный суверенитет.

Ранее авторы издания The Wall Street Journal сообщили, что администрация США определила объекты в Венесуэле, по которым могут быть нанесены авиаудары.

