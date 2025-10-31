Хакеры получили доступ к данным стратегических предприятий Украины

Пророссийские хакерские группировки KillNet и Beregini заявили о получении доступа к конфиденциальной информации стратегических предприятий Украины через взлом баз данных национальных страховых компаний. Как сообщили РИА Новости представители KillNet, в результате кибератаки был получен обширный массив данных, включающий сведения о таких ключевых оборонных объектах, как «Мотор Сич», «Запорожский механический завод» и завод «Укрсталь».
По словам источника, компрометирующая информация содержит не только персональные данные сотрудников и руководства, но и производственные схемы предприятий. Представитель группировки уточнил, что после завершения специальной военной операции эти материалы будут использованы для идентификации лиц, связанных с украинскими радикальными формированиями, разведывательными службами и вооруженными силами, с последующим возбуждением уголовных дел.
В результате взлома шести крупнейших страховых компаний Украины хакеры выгрузили свыше 10 миллионов пакетов документов, включая страховые договоры, данные о недвижимости, транспортных средствах, водительские удостоверения, а также фото- и видеоматериалы.
