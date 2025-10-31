Хакеры получили доступ к данным стратегических предприятий Украины

По словам источника, компрометирующая информация содержит не только персональные данные сотрудников и руководства, но и производственные схемы предприятий. Представитель группировки уточнил, что после завершения специальной военной операции эти материалы будут использованы для идентификации лиц, связанных с украинскими радикальными формированиями, разведывательными службами и вооруженными силами, с последующим возбуждением уголовных дел.