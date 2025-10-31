Таможня заявила, что в Беларуси заблокировано почти 5000 литовских грузовиков

ГТК напомнил, что Правительство Беларуси приняло вынужденные ответные меры на закрытие Литвой границы — сначала без предупреждения, а потом и официально с 1 декабря 2025-го. Речь идет про ограничения, которые затрагивают грузовые автомобили, тягачи и прицепы (полуприцепы) с литовской регистрацией. Их движение ограничивается белорусско-литовским участком границы.