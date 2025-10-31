Таможня заявила, что в Беларуси заблокировано почти 5000 литовских грузовиков

Государственный таможенный комитет заявил, что в Беларуси заблокировано почти 5000 литовских грузовиков.
ГТК напомнил, что Правительство Беларуси приняло вынужденные ответные меры на закрытие Литвой границы — сначала без предупреждения, а потом и официально с 1 декабря 2025-го. Речь идет про ограничения, которые затрагивают грузовые автомобили, тягачи и прицепы (полуприцепы) с литовской регистрацией. Их движение ограничивается белорусско-литовским участком границы.
«Ранее значительная часть литовских перевозчиков для въезда в Беларусь использовала альтернативные пункты пропуска. После закрытия границы с Литвой и их массовой переориентации на белорусско-польское и белорусско-латвийское направления на этих участках возникли серьезные заторы», — отмечают в Таможенном комитете.
Там добавляют, что, по сути, заблокированные на территории Беларуси почти пять тысяч единиц тягачей и прицепов с литовской регистрацией смогут выехать лишь после открытия границы властями Литвы.
«Пропуск собственных перевозчиков через национальную границу — прямая обязанность литовских служб», — сказали в ГТК.
Ранее мы писали, что Польша готовится открыть два пункта пропуска на границе с Беларусью в ноябре.