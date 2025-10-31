Рубио назвал фейком сообщение Miami Herald об ударах США по Венесуэле

ВАШИНГТОН, 31 окт — РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио назвал «фейковым» сообщение газеты Miami Herald о том, что США могут нанести воздушные удары по военным целям в Венесуэле в ближайшее время.
«Ваши “источники”, утверждающие, что они “осведомлены о ситуации”, обманом заставили вас написать фейковую историю», — написал он в соцсети X, прикрепив ссылку на статью.
Ранее Miami Herald cо ссылкой на осведомленные источники сообщило, что США могут нанести воздушные удары по целям на территории Венесуэлы в ближайшие часы или дни.
По данным газеты, речь идет об ударах по военным объектам, которые, как утверждает Вашингтон, используются участниками «наркокартеля Солнц» (Cartel de los Soles), якобы возглавляемого президентом Венесуэлы Николасом Мадуро и высокопоставленными представителями его правительства.
Источники сообщили, что цель операции — «обезглавить руководство картеля» и уничтожить объекты, связанные с производством и транспортировкой наркотиков. В публикации отмечается, что удары могут быть нанесены с воздуха в рамках следующего этапа кампании США против наркосетей, якобы действующих на территории Венесуэлы.
Издание напоминает, что в последние недели США усилили военное присутствие у берегов Венесуэлы, направив в регион авианосец USS Gerald R. Ford и несколько эсминцев, а также увеличив количество патрульных самолётов и беспилотников. По данным Miami Herald, эти силы могут быть задействованы в предстоящих ударах.