Захарова одной фразой прокомментировала признание Протасевича

Роман Протасевич был задержан 23 мая 2021 года после вынужденной посадки самолета Ryanair в Минске, когда летел из Афин в Вильнюс. Он возглавлял Telegram-канал Nexta, координировавший протесты после президентских выборов в Беларуси в августе 2020 года. В мае 2023 года Протасевич был приговорен к восьми годам лишения свободы, но вскоре помилован президентом Лукашенко, после чего начал сотрудничать с белорусскими государственными органами.