Захарова одной фразой прокомментировала признание Протасевича

Захарова намекнула на «партизанскую» работу Протасевича.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала информацию о признании Романа Протасевича в сотрудничестве с белорусской разведкой. Она намекнула на «партизанскую» работу Протасевича. Свой лаконичный комментарий она оставила в социальных сетях.
«Потому что. Белорусские партизаны», — написала она в своем telegram-канале. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что Роман Протасевич на самом деле не был представителем «беглой» оппозиции. По словам белорусского лидера, перед своим задержанием в минском аэропорту Протасевич следовал из Греции для выполнения задания.
Роман Протасевич был задержан 23 мая 2021 года после вынужденной посадки самолета Ryanair в Минске, когда летел из Афин в Вильнюс. Он возглавлял Telegram-канал Nexta, координировавший протесты после президентских выборов в Беларуси в августе 2020 года. В мае 2023 года Протасевич был приговорен к восьми годам лишения свободы, но вскоре помилован президентом Лукашенко, после чего начал сотрудничать с белорусскими государственными органами.