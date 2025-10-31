Рубио прокомментировал сообщение о возможных ударах США по Венесуэле

Госсекретарь США Марко Рубио опроверг информацию о возможных воздушных ударах США по территории Венесуэлы, назвав публикацию газеты Miami Herald «фейковой».
В своем сообщении в социальной сети X политик заявил, что издание стало жертвой дезинформации от неназванных источников, позиционирующих себя как осведомленных о ситуации.
Напомним, что Miami Herald со ссылкой на анонимные источники распространило информацию о готовящихся ударах по венесуэльским военным объектам, которые, по утверждению Вашингтона, используются членами так называемого «наркокартеля Солнц». Публикация утверждала, что удары могут быть нанесены в ближайшие часы или дни, а среди предполагаемых целей назывались объекты, связанные с президентом Николасом Мадуро и представителями его администрации.
Ранее сообщалось, что Мадуро тайно обратился к Путину за военной помощью.
