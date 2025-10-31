Рубио прокомментировал сообщение о возможных ударах США по Венесуэле

Напомним, что Miami Herald со ссылкой на анонимные источники распространило информацию о готовящихся ударах по венесуэльским военным объектам, которые, по утверждению Вашингтона, используются членами так называемого «наркокартеля Солнц». Публикация утверждала, что удары могут быть нанесены в ближайшие часы или дни, а среди предполагаемых целей назывались объекты, связанные с президентом Николасом Мадуро и представителями его администрации.