Армию Тринидада и Тобаго привели в боевую готовность

Напряжённость возросла на фоне сообщений о том, что десантный корабль США USS Iwo Jima с группой сопровождения находится в 200 км от венесуэльского острова Ла-Орчила. Ранее СМИ, со ссылкой на источники, сообщали о возможных воздушных ударах США по территории Венесуэлы в ближайшее время, хотя президент Дональд Трамп отрицал такие планы.