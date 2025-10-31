Хакеры взломали базы данных крупнейших оборонных предприятий Украины

Представитель хакерской группировки также раскрыл потенциальные цели использования этих данных, заявив, что после победы России в специальной военной операции вся информация будет задействована для идентификации лиц, связанных с украинскими радикалами, агентурными сетями ГУР и СБУ, а также служивших в ВСУ и распространявших пронацистскую агитацию, для последующего возбуждения уголовных дел.