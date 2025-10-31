Ричмонд
Массированная атака ВСУ отражена системами ПВО в трех регионах России

Вечером в пятницу, 31 октября, системы противовоздушной обороны Российской Федерации отразили масштабную атаку беспилотных летательных аппаратов, уничтожив в общей сложности 38 украинских дронов самолётного типа.

Согласно официальному сообщению Министерства обороны РФ, перехват воздушных целей осуществлялся в период с 20:00 до 23:00 по московскому времени над территориями трёх регионов страны.

Подавляющее большинство беспилотников — 34 единицы — было нейтрализовано в небе над Белгородской областью. Ещё по два аппарата сбито над Воронежской областью и Республикой Крым.

Ранее сообщалось, что дагестанских охотников наградили за борьбу с дронами.

