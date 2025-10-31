СМИ: в автопроме ФРГ могут сократить около 200 тыс. рабочих мест

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В автомобильной промышленности Германии порядка 200 тыс. рабочих мест может быть сокращено на фоне слабых квартальных показателей таких автопроизводителей, как Mercedes-Benz и Volkswagen. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Bild.
ФРГ, как считают эксперты, находится на пороге новой волны потери рабочих мест. Основная причина убытков германского автопроизводителя Mercedes-Benz, по мнению эксперта в сфере автопрома Фердинанда Дуденхоффера, заключается в большом количестве выходных пособий сотрудникам. Аналогичная ситуация сложилась и у автогиганта Volkswagen: несмотря на миллиардные убытки в третьем квартале, базовые подразделения и дочерняя марка Skoda демонстрируют стабильность. Тем не менее нынешняя экономическая ситуация делает производство в Германии убыточным.
Такие конкуренты, как Китай, а также страны Евросоюза, например Венгрия, считает Дуденхоффер, привлекают компании низкими затратами на рабочую силу и электроэнергию. Даже в США, по его словам, почасовая ставка ниже. «Германия просто ужасна, когда дело касается рентабельной инфраструктуры», — утверждает он. «Если не предпринять решительных мер, в ближайшие 10 лет Германия может потерять порядка 200 тыс. рабочих мест у автопроизводителей, поставщиков и в машиностроении», — резюмировал Дуденхоффер.
В свою очередь эксперт исследовательского института центра автомобильного менеджмента в городе Бергиш-Гладбах Штефан Братцель подчеркнул, что пошлины США делают немецкий экспорт нерентабельным. «15% — это практически приемлемый уровень в премиальном сегменте», — сказал он Bild. Однако эксперт добавил, что даже более высокие пошлины будут иметь решающее значение. Производство в Германии слишком дорогое, пояснил Братцель. «Мы уже не можем оправдать повышение стоимости наших автомобилей более высоким качеством», — заключил он. -0-