СМИ: в автопроме ФРГ могут сократить около 200 тыс. рабочих мест

Такие конкуренты, как Китай, а также страны Евросоюза, например Венгрия, считает Дуденхоффер, привлекают компании низкими затратами на рабочую силу и электроэнергию. Даже в США, по его словам, почасовая ставка ниже. «Германия просто ужасна, когда дело касается рентабельной инфраструктуры», — утверждает он. «Если не предпринять решительных мер, в ближайшие 10 лет Германия может потерять порядка 200 тыс. рабочих мест у автопроизводителей, поставщиков и в машиностроении», — резюмировал Дуденхоффер.