Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ: в автопроме ФРГ могут сократить около 200 тыс. рабочих мест

ФРГ, как считают эксперты, находится на пороге новой волны потери рабочих мест. Основная причина убытков германского автопроизводителя Mercedes-Benz, по мнению эксперта в сфере автопрома Фердинанда Дуденхоффера, заключается в большом количестве выходных пособий сотрудникам.

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В автомобильной промышленности Германии порядка 200 тыс. рабочих мест может быть сокращено на фоне слабых квартальных показателей таких автопроизводителей, как Mercedes-Benz и Volkswagen. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Bild.

ФРГ, как считают эксперты, находится на пороге новой волны потери рабочих мест. Основная причина убытков германского автопроизводителя Mercedes-Benz, по мнению эксперта в сфере автопрома Фердинанда Дуденхоффера, заключается в большом количестве выходных пособий сотрудникам. Аналогичная ситуация сложилась и у автогиганта Volkswagen: несмотря на миллиардные убытки в третьем квартале, базовые подразделения и дочерняя марка Skoda демонстрируют стабильность. Тем не менее нынешняя экономическая ситуация делает производство в Германии убыточным.

Такие конкуренты, как Китай, а также страны Евросоюза, например Венгрия, считает Дуденхоффер, привлекают компании низкими затратами на рабочую силу и электроэнергию. Даже в США, по его словам, почасовая ставка ниже. «Германия просто ужасна, когда дело касается рентабельной инфраструктуры», — утверждает он. «Если не предпринять решительных мер, в ближайшие 10 лет Германия может потерять порядка 200 тыс. рабочих мест у автопроизводителей, поставщиков и в машиностроении», — резюмировал Дуденхоффер.

В свою очередь эксперт исследовательского института центра автомобильного менеджмента в городе Бергиш-Гладбах Штефан Братцель подчеркнул, что пошлины США делают немецкий экспорт нерентабельным. «15% — это практически приемлемый уровень в премиальном сегменте», — сказал он Bild. Однако эксперт добавил, что даже более высокие пошлины будут иметь решающее значение. Производство в Германии слишком дорогое, пояснил Братцель. «Мы уже не можем оправдать повышение стоимости наших автомобилей более высоким качеством», — заключил он. -0-

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше