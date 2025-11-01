Депутат Чепа: встреча Путина и Трампа может пройти в ближайшее время

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа ответил, может ли состояться встреча Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшее время.
По мнению парламентария, переговоры действительно пройдут, причем в обозримом будущем, но важна конкретика, вопросы, которые предстоит обсудить.
— Многое зависит от работы помощников и окружения президентов. Можем ожидать, что она должна состояться в ближайшем будущем, — сказал Чепа в беседе с Lenta.ru.
Депутат отметил, что точно вероятность встречи пока оценить сложно.
— Даже настроение у Трампа меняется постоянно, — заключил Алексей Чепа.
Ранее, президент США Дональд Трамп сделал громкое заявление о намерении немедленно начать ядерные испытания, что, по мнению финского политолога Йохана Бекмана, продиктовано личными амбициями и завистью к российскому лидеру Владимиру Путину.
— В основном это обосновывается на его эгоизме и личности. Он очень завидует Путину, — заявил Бекман в беседе с Life.ru.
В МИД России так же полагают, что новая встреча президентов Путина и Трампа состоится после завершения подготовки ее содержания, пишет Царьград.
Ранее, политолог-американист Константин Блохин рассказал, что президент США Дональд Трамп долгими рукопожатиями с главами государств пытается показать, что ситуация на его стороне, пишет aif.ru.