Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Депутат Чепа: встреча Путина и Трампа может пройти в ближайшее время

Все зависит от вопросов, которые будут обсуждаться во время переговоров.

Источник: Комсомольская правда

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа ответил, может ли состояться встреча Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшее время.

По мнению парламентария, переговоры действительно пройдут, причем в обозримом будущем, но важна конкретика, вопросы, которые предстоит обсудить.

— Многое зависит от работы помощников и окружения президентов. Можем ожидать, что она должна состояться в ближайшем будущем, — сказал Чепа в беседе с Lenta.ru.

Депутат отметил, что точно вероятность встречи пока оценить сложно.

— Даже настроение у Трампа меняется постоянно, — заключил Алексей Чепа.

Ранее, президент США Дональд Трамп сделал громкое заявление о намерении немедленно начать ядерные испытания, что, по мнению финского политолога Йохана Бекмана, продиктовано личными амбициями и завистью к российскому лидеру Владимиру Путину.

— В основном это обосновывается на его эгоизме и личности. Он очень завидует Путину, — заявил Бекман в беседе с Life.ru.

В МИД России так же полагают, что новая встреча президентов Путина и Трампа состоится после завершения подготовки ее содержания, пишет Царьград.

Ранее, политолог-американист Константин Блохин рассказал, что президент США Дональд Трамп долгими рукопожатиями с главами государств пытается показать, что ситуация на его стороне, пишет aif.ru.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше