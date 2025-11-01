Новости СВО. ВС РФ прорвали оборону ВСУ под Покровским, взяли Новоалександровку, в Красноармейске котёл, Зеленского ждут в Стамбуле, 1 ноября

— Уже можно говорить о том, что закрепились на юго-восточных окраинах города. Это частный сектор со стороны Предтечина и Александро-Шультина, но это уже в пределах административных границ города. И кроме штурмовых групп там уже закрепляются наши операторы БПЛА. Это очень важно, поскольку именно операторы БПЛА позволяют нашим штурмовикам двигаться дальше, расчищая перед ними пространство, — рассказал военкор Павел Кукушкин.