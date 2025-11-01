Ричмонд
Рубио опроверг сообщения об ударах США по целям в Венесуэле в ближайшие дни

Рубио подчеркнул, что некоторые источники якобы ввели редакцию Miami Herald в заблуждение.

Источник: Аргументы и факты

Госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио опроверг информацию, обнародованную изданием Miami Herald, назвав ее недостоверной.

Ранее Miami Herald, ссылаясь на осведомленные источники, утверждало, что США в ближайшее время могут нанести авиаудары по объектам на территории Венесуэлы. Согласно публикации, речь идет о военных объектах, используемых членами так называемого «наркокартеля Солнц».

В своем сообщении в социальной сети X* Рубио подчеркнул, что «источники», которые якобы были в курсе ситуации, ввели редакцию в заблуждение, что привело к распространению ложных сведений.

Ранее авторы издания Newsweek также сообщали, что США якобы направили десантный корабль к венесуэльской авиабазе.

*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

