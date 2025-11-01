Как изменится жизнь россиян с 1 ноября 2025 года: пенсии избранным, долги без суда, блокировка сим-карт и новые штрафы

Работники угольной отрасли также могут рассчитывать на доплаты, если их стаж работы в шахтах по добыче угля, сланца или в строительных шахтах составляет не менее 25 лет, при этом для определённых профессий, таких как горнорабочие очистного забоя и проходчики, этот порог снижен до 20 лет.