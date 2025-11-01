В Конгрессе США заявили об усилении антипатии к Украине среди сторонников MAGA

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Член палаты представителей Конгресса США, а также комитета по делам вооруженных сил Адам Смит заявил, что среди сторонников движения MAGA (Make America Great Again), поддерживающих президента Дональда Трампа, усиливается антипатия к Украине и личное недоверие к Владимиру Зеленскому, а также растет симпатия к российскому лидеру Владимиру Путину.
«Первая проблема в MAGA-базе — это то, что Зеленский отказался “достать компромат” на (экс-президента Джо. — Прим. БЕЛТА) Байдена, когда Трамп его просил. Это породило массу конспирологических теорий и нежелание помогать Украине после возвращения Трампа в Белый дом», — сказал Смит, выступая на форуме Совета по международным отношениям (CFR) в Нью-Йорке.
«Вторая проблема — часть республиканцев, как верно отметила Лиз Чейни, образуют “путинское крыло” партии… Некоторые в MAGA видят в нем (Путине. — Прим. БЕЛТА) союзника», — добавил конгрессмен.
По его словам, подобные настроения влияют на политику администрации, однако сторонники Киева в конгрессе напомнили Трампу, что «он не захочет остаться в истории как президент, который сдал Украину».-0-