В Конгрессе США заявили об усилении антипатии к Украине среди сторонников MAGA

«Первая проблема в MAGA-базе — это то, что Зеленский отказался “достать компромат” на (экс-президента Джо. — Прим. БЕЛТА) Байдена, когда Трамп его просил. Это породило массу конспирологических теорий и нежелание помогать Украине после возвращения Трампа в Белый дом», — сказал Смит, выступая на форуме Совета по международным отношениям (CFR) в Нью-Йорке.